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    Зеленський сказав, як ООН може допомогти в деокупації територій України

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    Зеленський сказав, як ООН може допомогти в деокупації територій України - Зеленський сказав, як ООН може допомогти в деокупації територій України
    Зеленський сказав, як ООН може допомогти в деокупації територій України
    Фото: kanaldom.tv

    Зеленський акцентував, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами

    Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, на яких Україна може висловити протест щодо окупації частини сходу та півострова Крим. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк (США).

    Відповідаючи на питання, чи вірить він в ефективність ООН для розв'язання проблеми окупованої частини Донбасу і Криму, Зеленський відповів: «Складно сказати. Але одним з центральних майданчиків, на яких збираються лідери країн, від яких залежить вирішення ситуації, – це Генасамблея ООН».

    Він наголосив, що Україна повинна бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.

    «І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість», – зазначив президент.

    Зеленський акцентував, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.

    «Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій», – сказав Зеленський.

    Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

    Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту - виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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    Теги: ООН Україна президент
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    Зеленський сказав, як ООН може допомогти в деокупації територій України