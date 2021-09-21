Перше інтерв'ю Зеленського з Нью-Йорка (відео)

Володимир Зеленський розповів, як ООН може допомогти з деокупацією Криму та Донбасу

Зеленський у Нью-Йорку розповів, чого чекає від Генасамблеї ООН

Генеральна Асамблея ООН є одним з майданчиків, де Україна може висловити протест щодо окупації Донбасу та Криму. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США, повідомляє телеканал «Дом».

Зеленський сказав, що Україна шукає рішення щодо Донбасу та окупованого Криму та 76-а сесія Генасамблеї ООН в Нью-Йорку може стати одним із майданчиків для таких питань.

«Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення щодо Донбасу та Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це одна з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна повинна бути прикладом країни, яка не зраджує своїм інтересам.

«І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення Донбасу та Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість», – зазначив президент

Зеленський акцентував, що Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит щодо двосторонніх зустрічей з різними країнами.

«Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів до Держдуми РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій», – сказав Зеленський.

Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

«Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час», – додав Зеленський.

Президент України акцентував, що щодо геополітичної ситуації «трусить весь світ».

«Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна розв'язати ці проблеми», – резюмував він.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту - виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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