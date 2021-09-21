Зеленський вшанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку

Президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний меморіал 11 вересня в Нью-Йорку під час свого візиту до США. Він поклав квіти біля меморіалу і вшанував пам'ять загиблих. Про це повідомляє телеканал Дом.

Відзначається, що президент вшанував пам'ять й українського героя-рятувальника Івана Скали, який служив поліцейським в Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі та зголосився добровільно надати допомогу постраждалим від теракту 11 вересня 2001 року.

«Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідав меморіал», – зазначив Зеленський.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту - виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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