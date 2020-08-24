Google присвятив дудл до Дня Незалежності



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У центрі дудла - вінок із соняшників та волошок, колір яких відповідає кольорам прапора

Дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика

Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Дня Незалежності України 2020. Про це йдеться в описі дудла.

Зазначається, що дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика.

Google відзначає, що свято для українців є одним з найважливіших в році, бо саме цього дня в 1991 році Україна офіційно проголосила повну незалежність.

У центрі дудла - вінок із соняшників та волошок, колір яких відповідає кольорам прапора.

В Google називають соняшник національною квіткою країни та нагадують про давню традицію вирощування соняшнику в Україні.

«Сьогодні ці яскраво-жовті квіти покривають понад 20% сільськогосподарських угідь України, що робить країну найбільшим експортером соняшникової олії у світі», - сказано в описі.

Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.