Google присвятив дудл до Дня Незалежності
Дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика
Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Дня Незалежності України 2020. Про це йдеться в описі дудла.
Зазначається, що дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика.
Google відзначає, що свято для українців є одним з найважливіших в році, бо саме цього дня в 1991 році Україна офіційно проголосила повну незалежність.
У центрі дудла - вінок із соняшників та волошок, колір яких відповідає кольорам прапора.
В Google називають соняшник національною квіткою країни та нагадують про давню традицію вирощування соняшнику в Україні.
«Сьогодні ці яскраво-жовті квіти покривають понад 20% сільськогосподарських угідь України, що робить країну найбільшим експортером соняшникової олії у світі», - сказано в описі.
Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».
До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.