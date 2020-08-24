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    Суспільство

    Google присвятив дудл до Дня Незалежності

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    У центрі дудла - вінок із соняшників та волошок, колір яких відповідає кольорам прапора - Google присвятив дудл до Дня Незалежності
    У центрі дудла - вінок із соняшників та волошок, колір яких відповідає кольорам прапора

    Дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика

    Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Дня Незалежності України 2020. Про це йдеться в описі дудла.

    Зазначається, що дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика.

    Google відзначає, що свято для українців є одним з найважливіших в році, бо саме цього дня в 1991 році Україна офіційно проголосила повну незалежність.

    У центрі дудла - вінок із соняшників та волошок, колір яких відповідає кольорам прапора.

    В Google називають соняшник національною квіткою країни та нагадують про давню традицію вирощування соняшнику в Україні.

    «Сьогодні ці яскраво-жовті квіти покривають понад 20% сільськогосподарських угідь України, що робить країну найбільшим експортером соняшникової олії у світі», - сказано в описі.

    Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

    До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.

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