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    Суспільство

    Google створив дудл до Дня знань

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    Google створив дудл до Дня знань

    Творці дудла залишили невеличке привітання для студентів, учнів, вчителів та викладачів

    Пошуковик Google створив з нагоди Дня знань новий дудл. 

    На головній сторінці ресурсу розмістили своєрідну вітальну листівку виконану в звичному анімованому стилі.

    Святковий дудл можуть бачити жителі України, Ізраїля, Білорусі, Литви, Латвії, Вірменії та Росії.

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    На сторінці дудла його творці також залишили невеличке привітання для студентів, учнів, вчителів та викладачів.

    Компанія Google погодилася виплатити штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів владі США через розслідування ймовірних порушень конфіденційності дітей на YouTube.

    Нагадаємо, відеохостинг YouTube почав округляти лічильник підписників. Команда сайту вважає, що це допоможе вирішити проблему користувачів «зі стресом та благополуччям».

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