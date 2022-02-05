Комаровський порадив, які аналізи здати після важко перенесеного Covid-19

Найкраще відновлюватися після коронавірусу за містом. І щоб там був котик

Якщо коронавірус вклав вас на лікарняне ліжко, найкраще відновлюватися у селі

Відомий педіатр, телеведучий та блогер Євген Комаровський порадив, як відновитися, якщо Covid-19 вклав вас на лікарняне ліжко. На своїй сторінці у Instagram він зауважив, що не існує універсального протоколу чи чіткого алгоритму обстеження та відвідування спеціалістів для тих, хто виписався з ковідного стаціонару. Проте все ж запропонував свій спосіб зцілення.

«Я вважаю, що найкраще на пару місяців відвідати якийсь заміський будинок чи дачу, і там, у селі, на свіжому повітрі, у тиші, без людей та стресів, поступово збільшувати фізичні навантаження. Одночасно сховати подалі телевізор, не дивитися і не слухати новини, оточити себе добрими людьми, а не шукати нові хвороби в поліклініках і лабораторіях – ось вам найкращий рецепт реабілітації після ковіду», – зауважив Комаровський.

Він також наголосив, необхідно зробити все для того, щоб організму було легше існувати в робочому режимі – забезпечити чисте, прохолодне та вологе повітря, більше гуляти та посильно навантажувати себе фізично. Саме це потрібно людині для відновлення після будь-якого стаціонару.

«Особисто я, якби виписався з ковидного стаціонару, місяць би відпочив, а потім зробив би УЗД з голови до ніг і з ніг до голови, обов'язково кардіограму, загальний аналіз крові. І, мабуть, поки що на цьому зупинився, б, далі буде видно. А ще, я обов'язково контролював би собі артеріальний тиск», – вказав Комаровський.

Раніше Комаровський спрогнозував, що до завершення 2022 року світ має вийти з фази пандемії Covid-19 та перейти у фазу «локальних ендемічних підйомів».

Нагадаємо, також Комаровський назвав спосіб, як Україні здолати коронавірус.

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