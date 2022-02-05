Російський ведучий підтримав Данилка за пісню «Батько наш Бандера» (відео)

Невзоров похвалив українського артиста Данилка і поглузував із росіян

Російський телеведучий Олександр Невзоров публічно підтримав популярного співака Андрія Данилка (псевдонім – Вєрка Сердючка) за виконання «Батько наш Бандера». Реакцію Невзорова на своїй сторінці в Instagram виклав сам Данилко, супроводивши ролик схвальними емодзі.

Телеведучий заявив, що він захоплений «витівкою» Данилка, і пригадав, як у давнину хитрі крадії діяли на ринках.

«Для того, щоб спокійно красти, видатні крадії брали стручок червоного перцю, вивертали його навиворіт, надягали його на палицю. І це стручок червоного перцю вводили найближчому віслюку під хвіст. Через деякий час віслюк приходив в абсолютну лють і починав бити прилавки. І крадії мали можливість попрацювати», – пояснив росіянин.

Невзоров додав, що таку майстерність з перцем продемонстрував Данилко.

«Так звана Вєрка Сердючка, яка без попереднього оголошення війни, без декларації намірів ось так взяла і заспівала українську народну, дуже красиву пісню «Батько наш Бандера», – відповів Невзоров.

Журналіст уточнив, що в Росії, своєю чергою, виявилось «дуже багато дуп, у які цей перець ввійшов».

«Взагалі, дуже весело», – підсумував Невзоров.

Нагадаємо, раніше пісня Данилка про Бандеру довела депутатів Держдуми до сказу. Також Сердючка потролила російського пропагандиста кумедним фото.

Поки росіяни казилися через пісню Данилка про Бандеру. Він відповів феєричним фото.

Згодом Андрій Данилко пояснив, як насправді ставиться до Бандери.