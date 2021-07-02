Скандал на підборах, справа Гонгадзе, Covid-сертифікати та рекордна ціна газу. Головне за 2 липня

Міноборони зазначає, що туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми

«Главком» зібрав найголовніші новини за 2 липня

Суд поставив остаточну крапку у справі Гонгадзе і залишив колишнього голову кримінального розшуку МВС Олексія Пукача довічно під вартою.

В Україні другий день поспіль не вщухає скандал через плани Міноборони вивести курсанток на парад до Дня Незалежності на підборах.

Уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid -19.

З початку липня ціни на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів, тобто за день зросли на 1500 грн/тис. куб м.

«Главком» підготував найважливіші новини за 2 липня.

Лукашенко наказав повністю закрити кордон Білорусі з Україною

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю, 2 липня, заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною. «Величезна кількість зброї надходить із України в Білорусі. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», – заявив Лукашенко на заході з нагоди Дня незалежності Білорусі, який відзначається 3 липня.

Також Лукашенко відзвітував про завершення «масштабної антитерористичної операції», в межах якої начебто викрили «сплячі терористичні комірки» та «загони самоооборони», з якими нібито пов'язані Німеччина, Україна, США, Польща й Литва.

До слова, Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

В Україні набрав чинності закон про «Податок на Google»

З 2 червня в Україні набув чинності так званий закон «Про податок на Google», за яким іноземні інтернет-компанії будуть платити 20% ПДВ в Україні. Повністю закон набере чинності з 1 січня 2022 року. У законі прописано, що нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні. Реєстрація платника ПДВ для нерезидентів буде спрощеною і віддаленою (на спеціально розробленому веб-порталі).

Нагадаємо, 28 червня закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Парламент прийняв його у другому читанні на початку червня.

Так званий «податок на Google», який запроваджує оподаткування транснаціональних компаній, може принести до трьох мільярдів надходжень до бюджету щороку. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Курсантки на підборах: Міноборони не збирається прибирати туфлі з парадної форми

Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У Міністерстві оборони відреагували на критику через туфлі у курсанток. Відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Міноборони зазначає у Facebook, що туфлі, як елемент парадної форми, вписані у правила носіння форми.

Вбивство Гонгадзе. Суд залишив у силі довічне ув’язнення Пукача

Верховний Суд залишив у силі рішення про довічне ув'язнення колишнього голови кримінального розшуку МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Колишній очільник карного розшуку просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

Вдова Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе подякувала усім, хто підтримував її у цей непростий час. Свою реакцію на рішення Верховного суду Гонгадзе опублікувала на сторінці в Facebook.

Вакцинація дітей. В Україні щеплюватимуть не всіх

В Україні від коронавірусу можуть розпочати щеплювати дітей. Але вакцинація діятиме не для всіх, а лише для тих, у кого є високі ризики ускладнень від Covid.

«Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей тільки тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з Covid... Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від Covid», – зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

15 грн за кубічний метр. Ціна на газ в Україні сягнула рекордної позначки

В ході торгів на українському ринку 1 липня ціни на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів, тобто за день зросли на 1500 грн/тис. куб м. Ціни ростуть через високий попит і недостатню пропозицію. Водночас каталізатором став ріст котирувань у Європі.

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку – там 1 липня ціна вже перевищила 15 936 грн/тис. куб м. Тобто спотові ціни на газ в ЄС перевищують $400 за тисячу кубометрів і тримаються на максимальному рівні протягом останнього тижня.

У Литві можуть оголосити екстремальну ситуацію через наплив біженців з Білорусі

Через надмірний потік мігрантів з Білорусі Служба охорони державного кордону Литви просить запровадити режим екстремальної ситуації.

«Наш Центр надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству внутрішніх справ оголосити екстремальну ситуацію на державному рівні», – заявив заступник командувача, полковник Антанас Монтвідас.

За словами заступника командувача, полковника Антанаса Монтвідаса, це дозволить залучити додаткові сили, спростити процедури державних закупівель, а самоврядування повинні будуть надати приміщення для розселення мігрантів.

За останню добу затримано 150 нелегалів. За словами Мачайтіса, під житло цим людям планують виділити приміщення школи. «Зараз встановлюють ліжка, везуть постільну білизну, поліція і прикордонники забезпечать охорону, організовують постачання харчування», – сказав він.

Як вчора повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви.

Уряд затвердив Covid-сертифікати. Що відомо

Уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid -19.

Розробкою та технічною реалізацією Covid-сертифікатів спільно займаються Мінцифри, МОЗ, Нацслужба здоров'я, Міністерство закордонних справ та Державна прикордонна служба. Документ розробляється з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

Картину українського художника продали на аукціоні Sotheby’s майже за $30 млн

Картину художника Василя Кандинського продали на торгах аукціону Sotheby’s за 29,4 мільйона доларів. Полотно «Умиротворені напруженості» (Tensions calmées) понад півстоліття було в приватній колекції.

Ця картина датується 1937 роком. Тоді ж її придбав американський меценат Соломон Гуггенхайм. Усього в його колекції близько 150 робіт абстракціоніста. Близько півсотні з них, зокрема «Умиротворені напруженості», продали на аукціоні в 1964 році. Відтоді полотно не з'являлося на ринку.