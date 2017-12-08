Харків: без опалення все ще залишаються 310 будинків

Ремонтні роботи проводяться цілодобово, запевняють у міськраді

У Харкові внаслідок аварії, яка сталася 22 лютого, сьогодні залишаються без тепла 310 будинків, у частині шкіл скасовано заняття. Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. «Для ліквідації аварії створено оперативний штаб, він розташовується на базі гімназії №116. Для робітників у гімназії організовано



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Ремонтні роботи проводяться цілодобово, запевняють у міськраді

У Харкові внаслідок аварії, яка сталася 22 лютого, сьогодні залишаються без тепла 310 будинків, у частині шкіл скасовано заняття. Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

«Для ліквідації аварії створено оперативний штаб, він розташовується на базі гімназії №116. Для робітників у гімназії організовано пункт обігріву, забезпечені необхідні умови роботи», - сказав Терехов.

«У ліквідації аварії задіяно всю необхідну техніку й матеріали, сформовано бригади. Всі служби розпочали виконання робіт, окремо підключили КП «Харківводоканал» на допомогу. На місці повністю відкачали воду. Робиться розкриття ґрунту на кількох ділянках, після чого буде проведено ревізію теплової мережі. Розраховуємо у найкоротші терміни зрозуміти, де був дефект, і розпочати усунення. Робота йде цілодобово», - додав Терехов.

Вчора повідомлялося, що у Харкові через аварію на тепломагістралі без теплопостачання залишилися більше 400 житлових будинків.