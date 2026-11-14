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Гендиректор ДТЕК звернувся до міжнародних партнерів для посилення ППО

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Гендиректор ДТЕК звернувся до міжнародних партнерів для посилення ППО
Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко закликав партнерів надати Україні більше систем ППО
фото: скриншот з відео

Тімченко підкреслив, що посилення української ППО необхідне не лише для захисту енергетичних об’єктів, а й для забезпечення нормального життя мільйонів людей

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак та забезпечити електроенергією мільйони українців. Про це він заявив під час зустрічі з іноземними журналістами. 

За його словами, журналісти BBC відвідали одну з теплоелектростанцій ДТЕК, де побачили руйнування, масштаби яких були одними з найбільших за п’ять років війни.

Тімченко наголосив, що наслідки цих атак відчувають українські родини, які напередодні зими змушені годинами залишатися без світла та опалення.

«Наші енергетики борються за відновлення того, що руйнує росія. Але стійкість не може замінити захист», – зазначив очільник ДТЕК.

Він підкреслив, що посилення української ППО необхідне не лише для захисту енергетичних об’єктів, а й для забезпечення нормального життя мільйонів людей.

«Саме тому наше послання партнерам України дуже просте: дайте нам ППО для захисту нашої енергосистеми, і ви захистите повсякденне життя мільйонів людей», – підсумував Тімченко.

Раніше він повідомляв, що зараз ДТЕК Ріната Ахметова бореться за виживання людей та всієї країни взимку.

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Теги: ДТЕК енергетика системи ППО війна

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