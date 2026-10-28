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Влада закликає не публікувати фото та відео пошкоджень мостів у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влада закликає не публікувати фото та відео пошкоджень мостів у Києві
Мер столиці Віталій Кличко на Південному мосту після атаки російських терористів
фото: Віталій Кличко/Telegram

Як зазначили у КМДА, оперативність публікацій та погоня за переглядами створюють пряму загрозу безпеці міста

У столиці закликають медіаІ, блогерів та користувачів соцмереж утриматися від оприлюднення фото й відео наслідків ударів по об’єктах транспортної інфраструктури, зокрема по Південному мосту. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком»

У відомстві наголошують, що деталізовані зображення пошкоджень стратегічних мостових переправ допомагають ворогу оцінювати результати обстрілів та коригувати майбутні атаки.

Як зазначили у КМДА, оперативність публікацій та погоня за переглядами створюють пряму загрозу безпеці міста.

Містян та адміністраторів пабліків закликають не лише утриматися від нових дописів, а й видалити вже оприлюднені фото та відео, які демонструють руйнування мостів.

За розповсюдження чутливої інформації про наслідки ворожих ударів передбачено відповідальність згідно із законодавством України.

У КМДА просять довіряти лише офіційним джерелам та використовувати виключно ті фото- й відеоматеріали, які оприлюднюють державні установи.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: Віталій Кличко Київ Telegram міст відео

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