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Поразка Путіна близько? Лукашенко істерично звернувся до світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поразка Путіна близько? Лукашенко істерично звернувся до світу
фото з відкритих джерел

Лукашенко: «Давайте домовлятися. Тільки мир. Все рівно це закінчиться миром»

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко раптово змінив риторику, видав низку нових кремлівських меседжів та закликав світ до миру. Білоруського диктатора цитують пропагандистські ЗМІ.

«Отямтеся ви. Кому потрібна така свобода, коли лягаєш спати і не знаєш, чи прокинешся завтра зранку. Кому потрібна така свобода?» – звернувся Олександр Лукашенко до представників західних ЗМІ.

Очевидно, розуміючи програшну ситуація путінської армії, Лукашенко закликав сісти за стіл переговорів і домовлятися. «Давайте домовлятися. Тільки мир. Все рівно це закінчиться миром. Світ же іде до того, що, може бути, і не важливо, будеш ти жити в Білорусі, Росії, Україні чи Америці. Світ же до цього йшов, люди вільно переміщались по світу, вибирали місце для життя. І не важливо, тут або там кордон. До цього все йде. Навіщо ми вбиваємо одне одного?» – закликав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що готовий воювати з росіянами проти України і назвав умову. Як повідомлялося, у Кремлі анонсували зустріч російського диктатора Володимира Путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Пєсков зазначив, що зустріч двох диктаторів планується на п'ятницю, 17 лютого. Про формат переговорів та питання, які будуть обговорюватися – не розповів. 

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Свобода президент кордон війна путін росія

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