Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що причетні сторони працюють над якнайшвидшим відновленням нормальної роботи супутникової системи Starshield в Україні. Про це Рютте розповів журналістам перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання про обмеження роботи Starshield і Starlink та можливі контакти з Білим домом або засновником SpaceX Ілоном Маском, Рютте запевнив, що відповідні сторони докладають зусиль для відновлення повноцінної роботи системи.

«Можу вас запевнити, що відповідні сторони дуже наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше все повернулося до нормального стану», – сказав генсек НАТО.

За його словами, Альянс готовий допомогти там, де це буде корисним. Водночас Рютте не уточнив, чи звертався особисто до представників американської адміністрації або Ілона Маска для врегулювання ситуації.

На уточнювальне запитання журналістів, чи відомо вже, хто відповідає за запровадження обмежень і чому вони поширюються саме на тимчасово окуповані території України, генсек НАТО конкретної відповіді не дав.

«Єдине, що я можу сказати, – це те, що всі, хто може тут допомогти, працюють над цим. Інших новин немає», – зазначив він.

Starshield – військова версія супутникової мережі Starlink, призначена для потреб державних установ і військових. Вона забезпечує захищений зв’язок та використовується, зокрема, для виконання оборонних завдань.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України діють обмеження швидкості Starshield до 161 км/год. За його словами, це ускладнює роботу українських перехоплювачів, які мають знищувати російські реактивні дрони типу «Шахед».

Зокрема, через обмеження українським підрозділам доводиться перехоплювати такі безпілотники на інших позиціях. Це, за словами президента, дає російським військам більше можливостей для атак.