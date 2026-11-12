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Єврокомісія вимагає терміново відновити Starshield для України

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Єврокомісія вимагає терміново відновити Starshield для України
Речник Єврокомісії Томас Реньє
фото: ЕП, AIN

У Брюсселі наголосили, що супутниковий зв'язок необхідний Україні для захисту населення та своєї території

Європейська комісія закликала терміново відновити роботу американської супутникової системи Starshield на тлі повідомлень про перебої зі зв'язком в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Єврокомісії Томаса Реньє.

«Послуги Starshield мають бути терміново відновлені, щоб Україна могла захищати своє населення та свою територію», – заявив Реньє.

Заклик Єврокомісії пролунав після повідомлень про повторне обмеження швидкості роботи супутникових терміналів під час руху. Через це українські військові зіткнулися з проблемами зв'язку, зокрема під час застосування засобів протидії російським ударним безпілотникам.

Раніше фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, повідомив, що обмеження ускладнили роботу вертольотів, які переслідують «шахеди», та реактивних дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про обмеження Starshield для українських військових. Зокрема, йшлося про проблеми зі зв'язком на швидкісних платформах.

Також «Главком» повідомляв про заяву президента Володимира Зеленського щодо системного характеру обмежень Starlink. Президент розповідав про перевірки роботи супутникових терміналів в Україні та країнах ЄС.

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Теги: обмеження Starlink

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