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У Дніпрі запроваджено екстрені відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Дніпрі запроваджено екстрені відключення світла
Енергетична інфраструктура України зазнала масштабних ворожих ударів
колаж: glavcom.ua

Під час екстрених відключень світла графіки не діють

У Дніпрі введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Дніпро: за розпорядженням «Укренерго» в місті застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, що 5 листопада через наслідки російських обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі у Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як відомо, російська терористична армія атакує енергетичну інфраструктуру України – об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам.

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Теги: відключення світла війна енергетика ДТЕК Дніпро

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