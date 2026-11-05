У Дніпрі запроваджено екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень світла графіки не діють

У Дніпрі введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Дніпро: за розпорядженням «Укренерго» в місті застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», – йдеться у повідомленні.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, що 5 листопада через наслідки російських обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі у Києві, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Як відомо, російська терористична армія атакує енергетичну інфраструктуру України – об’єкти генерації, де виробляється електроенергія, та підстанції, через які вона передається споживачам.