«Наче у фільмі жахів». Римма Зюбіна емоційно висловилася про життя у Києві

Римма Зюбіна розповіла, якими є ранки для киян після нічних атак

Українська акторка Римма Зюбіна розповіла про реалії життя у Києві на тлі постійних обстрілів. Зірка звернулася до киян та гостей столиці із важливим закликом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис актриси у Facebook.

Римма Зюбіна розповіла, як однієї ночі прокинулася від того, що їй було складно дихати через забруднене повітря після атак. Водночас ранок після тієї ночі нагадав акторці фільм жахів. «Вперше в житті прокинулась від того, що нема чим дихати. Несе гаром. Темно. Ніч. Скрізь сон підходжу до вікон закрити їх. Вся квартира наповнилась цим їдким ароматом. О 7 ранку вийшла на балкон. Смог. Все сіре. Десь горить. Десь догорає. Наче я в фільмі жахів про кінець світу», – поділилася киянка.

Тож акторка закликала киян та гостей столиці одягати захисні маски, аби захиститися від смога після обстрілів РФ. «Мораль цього тексту одна – Кияни та гості столиці! Сьогодні обовʼязково одягайте маску від смога», – порадила вона.

фото: скриншот Римма Зюбіна/Facebook

Римма Зюбіна також висловилася про те, як світ реагує на війну в Україні, порівнявши це із «Сараєвським сафарі» у Боснії. Окремо актриса зауважила, що смерть Путіна навряд зупинить війну.

«І цей Армагедон в столиці європейської держави, хіба що трішечки збентежить мікроскопічну частинку людства. Та й те лише на мить. Ми нікому не потрібні. Це, як сафарі на людей в Сараєво, яке мало кого турбувало. Коли я чую, що смерть путіна все це зупинить. Гітлера нема вже давно, а фашизм ще й досі існує, ба, більше, ще й набирає обертів», – написала артистка.

Нагадаємо, українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна звернулася до українців із закликом. Римма Зюбіна наголосила на наявності вогнегасника в кожній квартирі та закликала українців обов'язково мати його вдома. Акторка розповіла, як до наявності вогнегасника ставляться за кордоном.