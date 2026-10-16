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Путін озвучив головне завдання війни проти України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін озвучив головне завдання війни проти України
Путін заявив про плани повністю захопити Донеччину
фото: скриншот з відео

Російський президент заявив, що повне захоплення Донеччини залишається одним із пріоритетів армії РФ, і згадав про значення Добропілля

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що повне захоплення Донецької області залишається одним із головних завдань російської армії у війні проти України. За його словами, захоплення Добропілля є помітною подією, яка відкриває російським військам шлях до адміністративних кордонів так званої «ДНР». Про це Путін сказав під час відвідування допоміжного пункту управління Об’єднаного угруповання військ, де заслухав доповіді військового командування, пише «Главком».

За словами російського диктатора, повне захоплення території Донецької області залишається одним із головних завдань російських військ. Він пов’язав це завдання із заявленим просуванням армії РФ на Донбасі та ситуацією поблизу Добропілля.

Путін назвав захоплення міста важливою подією для російського наступу та заявив, що воно нібито створює умови для подальшого просування до адміністративних меж регіону.

Водночас ці твердження відображають позицію російського керівництва. Заяви про захоплення Добропілля та просування російських військ залишаються непідтвердженими.

Варто нагадати, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.

 

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Теги: путін війна Донбас ЗСУ Україна росія

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