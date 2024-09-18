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Фаріон – Героя України. Шмигаль відфутболив петицію на міністра, який звільняв покійну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Фаріон – Героя України. Шмигаль відфутболив петицію на міністра, який звільняв покійну
фото: Львівська ОВА

Нагородна комісія Міносвіти розгляне питання про присвоєння почесного звання професорці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відповів автору петиції про присвоєння Ірині Фаріон звання «Герой України» посмертно. Лист оприлюднено на сайті уряду.

Як зазначається в документі, електронну петицію розгляне нагородна комісія Міністерства освіти і науки України.

«За інформацією МОН, вашу електронну петицію буде розглянуто на засіданні нагородної комісії зазначеного міністерства», – написав Шмигаль.

Зазначимо, що саме глава Міносвіти Оксен Лісовий повідомляв про звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки 15 листопада 2023 року. «Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором», – написав міністр та оприлюднив копію наказу ректора з печатками відділу кадрів, однак згодом допис відредагував і прибрав фото документа.

Перед цим СБУ відкрила кримінальну справу проти мовознавиці Ірини Фаріон. Згідно з матеріалами слідства, Фаріон казала, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Крім того, у своїх соцмережах мовознавиця публікувала допис зі скриншотом листа від проукраїнського студента з Криму, де були вказані його ім’я, прізвище та інші персональні дані. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб, стверджували спецслужбовці.

Пізнше, 29 травня 2024 року, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн. 

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду. Станом на 4 вересня під петицією підписалося 25 тис. українців.

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