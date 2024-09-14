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Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
Владислав Первухін змінив сцену на військову форму, і тепер захищає Україну в лавах батальйону «Свобода»
фото: скріншот із відео

Владислав Первак Первухін назвав імена командирів, якими захоплюється

Боєць 3-го батальйону «Свобода» Бригади наступу НГУ «Рубіж», у минулому професійний гуморист та учасник «Ліги Сміху», а нині військовий Владислав Первак Первухін розповів, ким із командирів ЗСУ захоплюється. Імена тих військових, які справили на нього враження, Владислав Первухін назвав у інтерв’ю Online.UA.

«Із відомих це, ясна річ, командування «Азова», вони красунчики, про Редіса я ще від жодної людини не чув, що він щось погане зробив або неправильне. Дуже толковий дядько. Кирило Кирилович (Герой України Кирило Верес, – ред.), командир батальйону К-2 (54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, – ред.) теж достойний дядько з толковим робочим підрозділом, наше командування (командир батальйону «Свобода» – Петро Кузик, – ред.)», – сказав Первухін.

На думку ексгумориста, поваги достойне також командування 3-ї окремої штурмової бригади (командир – полковник Андрій Білецький, – ред.).

Раніше екскомандир «Айдару» розповів, що треба робити українцям, щоб дожити до перемоги.

Також Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні. 

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Теги: Свобода Герой України Андрій Білецький полковник

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