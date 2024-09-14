Найкращі командири ЗСУ: військовий озвучив свій рейтинг
Владислав Первак Первухін назвав імена командирів, якими захоплюється
Боєць 3-го батальйону «Свобода» Бригади наступу НГУ «Рубіж», у минулому професійний гуморист та учасник «Ліги Сміху», а нині військовий Владислав Первак Первухін розповів, ким із командирів ЗСУ захоплюється. Імена тих військових, які справили на нього враження, Владислав Первухін назвав у інтерв’ю Online.UA.
«Із відомих це, ясна річ, командування «Азова», вони красунчики, про Редіса я ще від жодної людини не чув, що він щось погане зробив або неправильне. Дуже толковий дядько. Кирило Кирилович (Герой України Кирило Верес, – ред.), командир батальйону К-2 (54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, – ред.) теж достойний дядько з толковим робочим підрозділом, наше командування (командир батальйону «Свобода» – Петро Кузик, – ред.)», – сказав Первухін.
На думку ексгумориста, поваги достойне також командування 3-ї окремої штурмової бригади (командир – полковник Андрій Білецький, – ред.).
Раніше екскомандир «Айдару» розповів, що треба робити українцям, щоб дожити до перемоги.
Також Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні.
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