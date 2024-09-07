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Петиція «Фаріон – Героя України!»: чому так довго збиралися голоси? Загадка розкрита

glavcom.ua
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Петиція про присвоєння Героя України (посмертно) мовознавиці Ірині Фаріон зібрала достатню кількість голосів
колаж: glavcom.ua

«Главком» перебрав списки тих, хто підписав, і у перших 25 тис. прихильників покійної не знайшов деяких соратників мовознавиці

Історія петиції «Фаріон – Героя України» виявилася дуже звивистою.

Досі сайт президента ряснів десятками петицій: і дивними, і смішними, і провокаційними, і з помилками, і навіть антидержавними.

Як виявив «Главком», для сайту глави держави цілком нормально було реєструвати, наприклад, петицію... «за денацифікацію України», або ж петицію, якою Зеленського закликали щось зробити із тією ж Фаріон ще при житті.

Але коли дійшла справа про «нагородити посмертно», то хтось в Офісі виявив принциповість і знайшов причину не реєструвати. Робили це наполегливо, кілька разів. Навіть сформулювали офіційне пояснення.

Врешті автор ідеї відзначити Ірину Фаріон знайшов вихід і таки зібрав потрібні голоси. Тепер перед Офісом постало питання, яке все одно треба вирішувати.

І ще пікантне: «Главком» перебрав списки тих, хто підписав, і у перших 25 тис. прихильників покійної не знайшов ні Олега Тягнибока, ні Богдана Бенюка, ні Ігоря Швайки, ні свободівських мерів...

Детальніше за посиланням: Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію
Джерело
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Теги: Герой України петиція Ірина Фаріон

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