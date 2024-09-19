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Путін жене на війну ще 180 тис. росіян. Британська розвідка оцінила дії диктатора

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Путін жене на війну ще 180 тис. росіян. Британська розвідка оцінила дії диктатора
16 вересня Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до загальної чисельності 1,5 млн військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Росія, ймовірно, збільшить кількість підрозділів у своїх сухопутних військах

Російський диктатор Володимир Путін матиме труднощі з тим, щоб реалізувати свій указ і збільшити армію РФ на 180 тисяч людей. Це зумовлено тяжкими втратами в Україні та проблемами з набором особового складу. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у сомережі X (Twitter).

Британські розвідники нагадали, що 16 вересня Путін підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб до загальної чисельності 1,5 млн військовослужбовців, який набуде чинності з грудня 2024 року. Це третій указ, підписаний Путіним про збільшення чисельності російських збройних сил із початку війни проти України у лютому 2022 року.

Як зазначається, ще у грудні 2022 року тодішній міністр оборони Сергій Шойгу закликав збільшити чисельність російських військ до 1,5 мільйона людей.

За оцінками британської розвідки, Росія, ймовірно, збільшить кількість та розмір підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину додаткових 180 тисяч осіб.

«Незважаючи на заявлений намір розширити свої сили, цілком імовірно, що це прагнення буде утруднено важкими втратами, що продовжуються у ході війни з Україною, і проблемами з набором особового складу», – підсумувало міноборони Британії.

Нагадаємо, що 16 вересня російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців. До цього армія ворога налічувала 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), збільшення чисельності війська є частиною довгострокової мети РФ, яка виходить за межі війни проти України. Мета полягає в примноженні чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил. 

Теги: фронт армія втрати британська розвідка путін

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