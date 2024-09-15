Втрати ворога станом на 15 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 15 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 633800 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8680 (+6) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од.,
- артилерійських систем – 18109 (+23) од.,
- РСЗВ – 1186 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 947 (+1) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+1) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3084 (+0).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 15 вересня
- У Чорному морі 16 ворожих корабів, сім із яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.
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