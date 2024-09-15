Втрати ворога станом на 15 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 935-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 15 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 633800 (+1170) осіб,

танків ‒ 8680 (+6) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од.,

артилерійських систем – 18109 (+23) од.,

РСЗВ – 1186 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 947 (+1) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),

крилаті ракети ‒ 2592 (+1) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од.,

спеціальна техніка ‒ 3084 (+0).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 15 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 вересня

У Чорному морі 16 ворожих корабів, сім із яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 15 вересня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.