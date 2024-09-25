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Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
Герой України розповів, що є чоловіки, які повертаються з-за кордону спеціально для служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Деякі приходять добровільно до нашої військової частини, кажуть, що хочуть служити. Є такі, які з-за кордону спеціально для служби повернулися»

Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це чоловіки (які долучають до військової частини, – «Главком») середнього віку 35+, також є молоді хлопці, яким 20-22 роки, хоча таких дуже мало», – сказав Мельник.

Військовий зазначив, що кількість особового складу у його військовій частині збільшується по-різному: хтось добровільно приходить, хтось через мобілізацію.

«Деякі приходять добровільно до нашої військової частини, кажуть, що хочуть служити. Є такі, які з-за кордону спеціально для служби повернулися. Деякі приходять до нас за мобілізацією. Словом, по-різному буває», – наголосив командир зенітно-ракетного дивізіону.

Мельник зазначив, що ті військовослужбовці, які мають освіту зенітно-ракетних військ також долучаються до військової частини. Однак лише після того, як проходять додаткові навчання.

«Таких близько половини з відповідною освітою, які лишаються у нас. Є такі, що раніше працювали з «Бук», нині працюють на новітньому озброєнні. Інші перенавчаються на інші військові спеціальності. Природно, що особовий склад, який вже має бойовий досвід, ділиться знаннями з молодими. Про кількість не буду говорити», – сказав військовий.

Герой України також прокоментував ситуацію в Україні із протиповітряною обороною. За його словами, озброєння країни стало сучаснішим, ніж у 2022 році.

«Особисто мені хотілося би бачити у кожній області, у кожному районі комплекс протиповітряної оборони. Знаю, що в Україні є свої розробки новітнього протиповітряного озброєння. Але, певно, потрібен буде певний час, аби від ідей ми перейшли до практичного їх втілення», – наголосив Ярослав Мельник.

Раніше командир зенітно-ракетного дивізіону Ярослав Мельник заявив, що наразі працює на зенітно-ракетному комплексі «Бук-М1». Військовому пояснив, чому обрав «Бук» замість Patriot.

Нагадаємо, що Міністерство оборони працює над автоматизацією видачі повісток від територіальних центрів комплектування. Так, повістки планують генерувати в реєстрі «Оберіг» та доставляти через «Укрпошту». 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

До слова, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.

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Теги: ЗСУ війна українці військові мобілізація Герой України Україна

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