Втрати Росії. Потік найманців почав знижуватися

За тиждень кількість визнаних у РФ втрат зросла на 985 одиниць

Група «Інформаційний опір» продовжує збирати дані про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали.

На 2 вересня 2024 року в нашій базі 68711 осіб, за якими є повні відомості, та 460+ імен, де є якісь розбіжності.

За тиждень кількість визнаних у РФ втрат зросла на 985 одиниць. Кількість порівняно нових втрат убитими, які визнають у РФ, становить близько 120 на день. Росіяни публічно ховають роту на день.

Російський проект «Медіазону» та російська служба ВПС станом на 30 серпня дають цифру 66 471 особу.

Не втомлююся повторювати, що це мінімальні втрати вбитими. Ці цифри не відбивають реальну чисельність втрат (яка в рази), але дозволяють вловлювати деякі тенденції.

Із помітного за тиждень.

1

Напередодні візиту до Монголії Путін заїхав до Тиви розповісти дітям про військові традиції. Він сказав, що в «СВО» бере участь близько 10 тис. жителів регіону. Мовляв, це свідчить про те, що традиції войовничих предків Шойгу живі.

За даними російської статистики, у Тиві лише 98 тис. чоловіків працездатного віку. Тобто якщо Путін як завжди не набрехав, то кожен десятий працездатний тувинець зараз воює проти України. З урахуванням, що номінально працездатні юнаки 16-17 років не воюють (а їх багато), то показник тувінських чоловіків середнього віку на війні – величезний. Для Тиви війна – це велика частина економіки.

Зараз Тива з великим відривом лідирує за зафіксованими відносними втратами – 69 убитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку.

Нюанс у тому, що ця депресивна республіка традиційно перебуває в лідерах за народжуваністю та показниками природного приросту. За 6 місяців 2024 р. народжуваність перевищує смертність у 1,7 раза (хоча кількість народжених дітей рік до року знизилася на 7%). У Тиві зафіксовано природний приріст 1117 осіб, вона в числі лідерів, поступаючись динамікою тільки Кавказу.

Твердження про «геноцид» народів РФ необхідно коригувати з поправкою на конкретні республіки. У випадку Тиви – це уповільнення темпів приросту, які раніше становили понад 1% на рік, а зараз трохи менше.

2

Для порівняння – Орловська область. За літо кількість зафіксованих втрат в Орлі зросла на 35%. Почасти – це вияв старих втрат. Показник відносних втрат у Орловській області значно нижчий, ніж у Тиві – лише 19. Проте за 6 місяців 2024 року смертність у цьому регіоні перевищує народжуваність у 2,46 раза. За рік природне зменшення населення становить близько 1%. Ось де Путін веде справжню війну.

3

Свердловські чиновники відзвітували, що за 8 місяців 5 тис. мешканців регіону стали найманцями. Виплати найманцям тепер становлять 1,6 млн. руб. в Єкатеринбурзі (1 млн. від регіону + 400 тис. від МО + 200 тис. від міста) та 1,5 млн. в інших населених пунктах (муніципальна виплата 100 тис.).

Припустимо, що найнятих із Свердловська у січні почали кидати у бій у березні. За 6 місяців підтверджені поіменно (!) Втрати з регіону становлять 795 осіб. Тобто гарантовано вбито кожного шостого. Насправді – мінімум кожен четвертий. Плюс поранені. За динамікою середньомісячних втрат видно, що потік найманців почав знижуватися. Звідси ці танці із виплатами. Тому що це білет в один кінець.

Лідери за кількістю убитих в абсолютних цифрах: