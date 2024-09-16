У Львові чоловік розтрощив кав’ярню військового

Кав'ярня на яку стався напад належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку

У Львові розтрощили кав'ярню на вулиці Галицькій, нападника затримали. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

«Ми отримали виклик від охорони в один із закладів громадського харчування на вулиці Галицькій. Там невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою», – йдеться в дописі.

Зазначається, що поліцейські на місці події усними командами та діями вивели чоловіка з приміщення. Йдеться про 28-річного громадянина. Поліцейські додали, що слідчо-оперативна група встановлює обставини події.

Як повідомляє «Суспільне», кав'ярня, на яку стався напад, належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Зазначається, що із підозрюваним він не знайомий, і чоловік сподівається, що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових. У кафе підраховують збитки. Уточнюється, що кав’ярня продовжує працювати.

Нагадаємо, у Чернівцях відвідувач кафе посперечався з персоналом кафе, бо не хотів переходити на українську. Чоловік почав огризатися, коли працівники закладу сказали, що не розуміють російської.

Як повідомлялося, поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента щодо підпалу авто, яке журналісти придбали для військових.

До слова, поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції затримали трьох чоловіків, які побили військового.