«Запобіжники Кудрицького»: бац, бац і мимо

«Факт втрати грошей «Укренерго» достеменно доведено»

Два запобіжники захисту державних інтересів на ринку електроенергії: бац, бац і мимо.

Чому вони одночасно не спрацювали, коли це торкнулось інтересів відомого олігарху? Співпадіння? Навряд.

Система функціонування ринку електроенергії в Україні була створена таким чином, аби унеможливити поставки електроенергії, за які не розрахувались енерготрейдери.

Державна компанія, яка має ці запобіжники застосовувати – це «Укренерго» .

А запобіжники – це присвоєння енерготрейдеру статусу переддефолтного (коли виникли проблеми з його платоспроможністю) та гарантійний депозит в обслуговуючому банку (який має покрити всі борги енерготрейдера перед енергоринком).

Але будь-які закони потрібно виконувати, а запобіжники – застосовувати.

А якщо ні, то буде як в історії з «Укренерго» під керівництвом пана Кудрицького.

Зараз суди двічі (перша інстанція тв апеляція) визнали дії «Укренерго» під керівництвом Кудрицького недобросовісними та спрямованими на настання гарантійного випадку за позовом банку Альянс до «Укренерго» та енерготрейдера «Юнайтед Енерджі», який відносять до бізнес-пулу відомого олігарха Коломойського.

Це рішення тепер, вагомий аргумент для справи НАБУ, відкритої за рішенням ВАКС, згідно з яким правоохоронці мають визначити родь Кудрицького у тому, що «Укренерго» втратило майже мільярд гривень.

Слідчі мають з'ясувати лише чому це сталося: це була халатність тодішнього керівництва «Укренерго» чи навмисні дії?

Бо сам факт втрати грошей «Укренерго» достеменно доведено.

Зараз суд встановив взаємозв'язок між діями тодішнього керівництва «Укренерго» та незаконною вигодою, яку отримав трейдер-боржник.

Нагадаю: в перші місяці війни «Укренерго» під керівництвом Кудрицького продовжувало передачу електроенергії та не закрила ліміти енерготрейдера «Юнайтед Енерджі», незважаючи на те, що цій компанії було присвоєно статус переддефолтний і вона перестала розраховуватись за поставлену електроенергію.

Що мало робити тоді «Укренерго»? Припинити передавати електроенергію енерготрейдеру та списати депозит енерготрейдера у рахунок погашення боргів останнього перед енергоринком.

Натомість, суд встановив факт продовження постачань електроенергії трейдеру, якому було вже присвоєно статус «переддефолтний». Більше того, енерготрейдер отримав можливість перерахувати свій гарантійний депозит за кордон! І це сталось за вражаючого невтручання «Укренерго», якою тоді керував Кудрицький.

І от тепер зараз, «крайнім» хочуть зробити банк Альянс, який надав гарантію на користь енерготрейдера.

Але ця гарантія дія лише тоді, якщо всі учасники сумлінно виконали свої зобов'язання і лише щодо тієї суми, яка не була покрита списаним на користь енергоринку депозитом енерготрейдера.

Що ж тоді сталося холодною весною 2022?

Це мають з'ясувати слідчі НАБУ, а не шукати «крайнього з грошима», яким намагаються зробити зараз банк, який нічого не порушував, а отже і не має відповідати за чиїсь незаконні дії.

Може комусь у керівництві «Укренерго» здалось, коли росіяни стояли під Києвом, що ситуація в державі от-от зміниться і тепер «позволено все»?

А отже можна нехтувати правилами, коли на кону стоїть «ярд»?

А відповість за все банк-відбувайло?

Це все і мають з'ясувати детективи НАБУ. І головне: їм варто йти з голови схеми. З'ясувати коли було присвоєно енерготрейдеру статус «переддефолтний», коли було припинено постачання електроенергії проблемному енерготрейдеру, коли енерготрейдер забрав свій гарантійний депозит і «Укренерго» нічого з цим не вдіяло.

І все стане на свої місця. І винні теж – як фігури на шахівниці.