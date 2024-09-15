Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
«Герої не вмирають, вони йдуть до раю на перегрупування»
Герой України, розвідник-сапер бригади «Рубіж» Ілля Жеведь, зустрів повномасштабну війну на Луганщині. Військова справа завжди була його покликанням, тому на момент великого наступу росіян захисник уже служив у Нацгвардії. Його підрозділ обороняв Рубіжне. У інтерв’ю «Армія TV» Ілля Жеведь розповів, як отримав поранення та чому пожалкував, що не загинув.
Підрозділ військового тоді був біля Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Штурмували щільно заміновану посадку.
«Я стрибнув у окоп, тут вибух, піднявся чорний пил. Хотів вилізти, але зрозумів, що не відчуваю ніг. Подумав: «Усе, Ілюшка, ніжок у тебе немає». А потім: «Стоп, а як же я стою?». Розсіюється пил, я дивлюся на праву ногу, вона ціла. Ну вогонь. Дивлюся на ліву, а там все розірвано – пальці стирчать у різні сторони. А я сперся на окоп, і так стою. Ну, думаю, в принципі нічого страшного, пальців нема – то не проблема», – пригадує Ілля Жеведь.
Ноги добряче переломило, пошкоджену стопу військовому довелося відрізати. Для нього виготовили спеціальний протез. Після реабілітації Ілля Жеведь уже повернувся в стрій.
«Коли мене поранило, я навіть трохи засмутився, що не загинув. Якби загинув – там Вальгалла, хлопці-побратими чай заварили. Матеріальні питання взагалі б не цікавили. Ти вже в вищому світі, зробив уже щось класне. Знаєте, є така футболка з написом: «Герої не вмирають, вони йдуть до раю на перегрупування». Так і я, чекав би свого перегрупування на наступну місію. Готовий був її виконувати заради України і розвитку людства», – підсумував Ілля Жеведь.
Раніше сапер, який отримав Героя України, пояснив, що може стримати поступ ворога.
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