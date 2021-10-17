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    Херсонщина у «червоній» зоні. Влада кличе лікарів, обіцяють житло

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    Херсонщина гостро потребує лікарів, обіцяють і житло, і достойну платню - Херсонщина у «червоній» зоні. Влада кличе лікарів, обіцяють житло
    Херсонщина гостро потребує лікарів, обіцяють і житло, і достойну платню
    Фото: amnu.gov.ua

    Заступник голови ОДА: «Немає фахівців! Ті, які приїдуть, зможуть отримати квартиру»

    На Херсонщині, котра із 15 жовтня перебуває у «червоній» зоні, найбільше бракує медиків, причому дефіцит у регіоні відчувають від початку епідемії Covid-19. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко.

    «Фахівців немає! Їх не було у першу і другу хвилі, бо вони усі тікали за кордон, а зараз ще більша у них потреба», – сказав він.

    За словами Миколи Якименка, область зверталася до усіх навчальних закладів, які готують медиків. Тим, хто зголоситься працювати у регіоні, обіцяють гідні умови роботи, щоправда, визнають, зарплатню, яку отримають лікарі за кордоном ми на даний час платити не можуть.

    «В яку б лікарню фахівець не поїхав працювати, одразу ми надаємо житло, непогану зарплатню, можливість кар’єрного зростання», – запевнив заступник голови облдержадміністрації.

    Микола Якименко також розповів, на яку платню можна сподіватися.

    «Дивіться, у презентованому проєкті бюджету, про це Віктор Ляшко казав, передбачена зарплата у медсестер від 13,5 тис. грн. Зарплатня буде вже на рівні. Це чиста зарплатня, без усіх надбавок, цих 300%. Тому на даний час якщо є можливість і змога приїхати, ласкаво просимо. Перш за все, для молодих фахівців це гарно, адже зі старту вони отримують житло», – зазначив він.

    Також глава протипандемічного штабу запевнив, що зараз на Херсонщині розробляють програми, які дозволятимуть медикам, що приїдуть працювати, за 5-7 років залишити за собою надане службове житло.

    «Якщо фахівець захоче залишитися у нас, то ми вирішуватимемо питання, аби житло було не тимчасовим. Тобто людина зможе його купити», – сказав Якименко.

    Як повідомлялося, Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) схвалила рішення про посилення карантинних заходів з 18 жовтня.

    До слова, від завтра, 18 жовтня 2021 року, через викликаний коронавірусною пандемією «червоний» рівень епідемічної небезпеки у Запоріжжі впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.

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    Теги: РНБО зарплата Херсонщина житло кордон влада час Віктор Ляшко
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    Херсонщина у «червоній» зоні. Влада кличе лікарів, обіцяють житло