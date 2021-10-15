В РНБО спрогнозували, коли буде пік хвилі коронавірусу

До лікарень можуть потрапити понад 50 тисяч українців

В Україні пік захворюваності коронавірусом очікується в кінці жовтня-початку листопада. У піковий період до лікарень можуть потрапити понад 50 тисяч українців. Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

«Ми прогнозуємо пік пандемії (коронавірусу – ред.) на кінець цього місяця, це десь з 20-25-30 по 4-5 наступного місяця», – сказав він за підсумками засідання РНБО.

За його словами, в піковий період пандемії в лікарні можуть потрапити від 52 тисячі осіб. Данілов зазначив, що це стане викликом для системи охорони здоров'я України.

Нагадаємо, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами чотири області переходять в «червону» зону адаптивного карантину.

Однак на думку аналітика, насправді у «червоній» зоні сім областей.

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