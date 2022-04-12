Окупанти вночі атакували ракетами Хмельниччину

Рятувальники вже ліквідували загоряння

У ніч на 12 квітня російські військові атакували ракетами Хмельницьку область. Як повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram, внаслідок удару сталася пожежа.

«Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту нашої області. Пожежа ліквідована. Жертв немає», – сказав він.

Гамалій закликав до мешканців регіону не ігнорувати сигнал тривоги та для власної безпеки використовувати укриття.

Зазначимо, що Хмельниччина зазнала російських атак ще в перший день війни, 24 лютого. Тоді ворог завдав ракетного удару по аеродрому в місті Старокостянтинів. Внаслідок атаки була пошкоджена злітна смуга та склад паливно-мастильних матеріалів.

Також відомо, що 29 березня, російський агресор вдруге завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

Нагадаємо, 30 березня український винищувач збив крилату ракету росіян, яку вони випустили по цивільній інфраструктурі Хмельниччини.