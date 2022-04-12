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    Події в Україні

    Окупанти вночі атакували ракетами Хмельниччину

    Російські військові атакували Хмельницьку область ракетами - Окупанти вночі атакували ракетами Хмельниччину
    Російські військові атакували Хмельницьку область ракетами
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники вже ліквідували загоряння

    У ніч на 12 квітня російські військові атакували ракетами Хмельницьку область. Як повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram, внаслідок удару сталася пожежа.

    «Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту нашої області. Пожежа ліквідована. Жертв немає», сказав він.

    Гамалій закликав до мешканців регіону не ігнорувати сигнал тривоги та для власної безпеки використовувати укриття.

    Зазначимо, що Хмельниччина зазнала російських атак ще в перший день війни, 24 лютого. Тоді ворог завдав ракетного удару по аеродрому в місті Старокостянтинів. Внаслідок атаки була пошкоджена злітна смуга та склад паливно-мастильних матеріалів.

    Також відомо, що 29 березня, російський агресор вдруге завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

    Нагадаємо, 30 березня український винищувач збив крилату ракету росіян, яку вони випустили по цивільній інфраструктурі Хмельниччини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вночі атакували ракетами Хмельниччину