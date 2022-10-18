Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні

Гіркін повідомив, що четвертий день служить у російській армії

Воєнний злочинець Гіркін заявив, що він в російській армії

Ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що знову вступив на службу до російської армії. Про це повідомив сам Гіркін, коментуючи різні припущення про те, що він перестав обговорювати події на фронті.

«З 14.10.2022 р. в діючій армії», – написав Гіркін.

Це його перший пост за кілька днів. Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Російські воїнкори пояснювали це тим, що «через вісім років йому дозволено виїхати до зони бойових дій».

Де саме він перебуває, Гіркін не написав, бо Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тис. за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Крім того, за полоненого Гіркіна, була обіцяна нагорода від українських волонтерів.

Наразі розвідці відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України.

«Усього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво», – сказав глава розвідників.

Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

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Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.