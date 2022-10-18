Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні
Гіркін повідомив, що четвертий день служить у російській армії
фото з відкритих джерел

Воєнний злочинець Гіркін заявив, що він в російській армії

Ексватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що знову вступив на службу до російської армії. Про це повідомив сам Гіркін, коментуючи різні припущення про те, що він перестав обговорювати події на фронті.

«З 14.10.2022 р. в діючій армії», – написав Гіркін.

Це його перший пост за кілька днів. Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Російські воїнкори пояснювали це тим, що «через вісім років йому дозволено виїхати до зони бойових дій».

Де саме він перебуває, Гіркін не написав, бо Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тис. за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Крім того, за полоненого Гіркіна, була обіцяна нагорода від українських  волонтерів.

Наразі розвідці відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України.

«Усього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво», – сказав глава розвідників. 

Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні фото 1

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

Теги: міністр прокуратура полон Міноборони розшук Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гіркін більше потрібен для Гааги, ніж нам» 
Глава розвідників пояснив, чому Гіркін «коштує» так дорого
Сьогодні, 20:04
Гіркін під прицілом
Сума росте: за полоненого Гіркіна вже дають $100 тисяч
16 жовтня, 14:13
Головні новини ночі 16 жовтня
Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна
16 жовтня, 06:57

Події в Україні

Війна не проблема: «Укргазвидобування» заявляє про рекордні темпи буріння
Війна не проблема: «Укргазвидобування» заявляє про рекордні темпи буріння
Окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе у напрямку Кривого Рогу
Окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе у напрямку Кривого Рогу
Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні
Гіркін знайшовся: терорист натякнув, що перебуває в Україні
Воєнні злочини рашистів: ООН провела розслідування на звільнених територіях України
Воєнні злочини рашистів: ООН провела розслідування на звільнених територіях України
Пропагандисти готують росіян до поганих новин щодо Херсона (відео)
Пропагандисти готують росіян до поганих новин щодо Херсона (відео)
Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня 
Хабар на €22 млн та обстріли міст-мільйонників. П'ять головних новин дня 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
392K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
152K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
140K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
124K
Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)
88K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
56K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту