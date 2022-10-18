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Глава розвідників пояснив, чому Гіркін «коштує» так дорого

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Глава розвідників пояснив, чому Гіркін «коштує» так дорого
«Гіркін більше потрібен для Гааги, ніж нам» 
фото з відкритих джерел

За спійманого терориста обіцяють $100 тис. 

Керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов пояснив, чому у винагороду за спійманого терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова пропонують $100 тис. Про це він розповів в інтерв'ю «Обозревателю».  

«Це, в принципі, не так дорого за таку особу. Він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. В принципі, як то кажуть, він клієнт Гааги. Він навіть «не наш» буде», – сказав Буданов. 

Наразі розвідці відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України.

«Усього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з’явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво», – сказав глава розвідників. 

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату $100 тис. за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон. Відомо, що один з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави.

Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

Інформацію передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Глава розвідників пояснив, чому Гіркін «коштує» так дорого фото 1

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

Теги: Кирило Буданов Ігор Гіркін полон

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