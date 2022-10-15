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Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
Гіркін відправився на війну з Україною
фото з відкритих джерел

Стерненко та Тополя обіцяють $20 тис. за полоненого терориста Гіркіна

Тому, хто візьме у полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який відправився на війну в Україну, обіцяють винагороду у розмірі $20 тис. Про це в Twitter повідомив український активіст Сергій Стерненко та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Раніше повідомлялося, що Гіркін відправився на війну з Україною. 

На це відреагував Сергій Стерненко. Він оголосив винагороду у розмірі $10 тис. тому, хто візьме військового злочинця у полон.

Деякі користувачі під постом пропонують поповнити суму винагородження за полоненого терориста. Зокрема фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя повідомив, що додасть з власних заощаджень $10 тис.

«Додам ще $10 тис. власних заощаджень до $10 тис. Сергія Стерненка тому, хто візьме Гіркіна в полон живим. Він ще по Боїнгу має дати покази», – написав Тополя.

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати «в один з добровольчих батальйонів».

Як відомо, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін неоднарозово критикував Кремль за провали на війні в Україні. Він прогнозував, що у міноборони країни-терористки РФ грядуть кадрові чистки.

Теги: Сергій Стерненко Ігор Гіркін Міноборони полон

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