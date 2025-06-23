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Глава СБУ пояснив, чому росіяни хотіли вбити Стерненка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Глава СБУ пояснив, чому росіяни хотіли вбити Стерненка
фото: СБУ

Малюк: Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити «Бессарабську народну республіку» в Одесі в 2014 році

Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк розкрив мотиви російських спецслужб, які стояли за замахом на відомого українського волонтера Сергія Стерненка. За його словами, Стерненко став ціллю з двох ключових причин: його волонтерська діяльність та його принципова позиція у 2014 році, яка не дозволила Росії створити так звану «Бессарабську народну республіку» в Одесі. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Малюк наголосив, що Сергій Стерненко є лідером серед волонтерів, які збирають і передають FPV-дрони українським військовим. «Станом на сьогоднішній день Сергій поставив на фронт майже 200 тис FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів», – підкреслив Голова СБУ. Ця діяльність, що суттєво підсилює українську армію, очевидно, стала однією з причин ненависті ворога.

Дата замаху – 2 травня – також мала особливе, символічне значення для ворога. «Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити «Бессарабську народну республіку» в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію», – пояснив Малюк. За його словами, саме в цей день росіяни хотіли помститися Стерненку. Це був вже четвертий замах на його життя.

Голова СБУ зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення завданням Служби є «обіграти росіян на стадії первинного вивчення і готування замаху». Хоча ситуація була складною, і виконавець на той момент ще не був відомий, СБУ працювала на випередження, щоб запобігти злочину.

Нагадаємо, минулого року Служба безпеки України затримала зловмисників, які готували замах на президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Сергій Стерненко СБУ

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