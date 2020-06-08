На тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом



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Переважна більшість виборців вважає, що ситуація в країні вийшла з-під контролю, а екс-віце-президента США Джо Байдена є тим, хто може це виправити

Більшість американців визнали, що ситуація з протестами вийшла з-під контролю

У США переважна кількість виборців, згідно з новим опитуванням, вважає, що ситуація в країні вийшла з-під контролю, а екс-віце-президента США Джо Байдена є тим, хто може це виправити. Про це пише Forbes.

Опитування тисячі зареєстрованих виборців, проведене Wall Street Journal і NBC News, показав, що 80% виборців вважають, що країна «вийшла з-під контролю». Водночас 15% кажуть, що все «під контролем».

Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 7 балів, де у першого 49%, а у другого – 42%. Демократи контролюють Конгрес із розривом в 11 пунктів: 51% проти 40%.

Байдена вважають більш компетентним й ефективним, а також схильним до змін і до «подолання тупикової ситуації у Вашингтоні та досягнення мети».

Байден випереджає Трампа зі значним відривом і в таких питаннях, як розв’язання проблем афроамериканців, латиноамериканців, питань охорони здоров’я та об’єднання країни. У цих питаннях Байден лідирує з відривом у два до одного.

Опитування проводилося американськими виданнями на тлі пандемії і масових протестів через вбивства 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, масові протести почалися в Міннеаполісі і ряді інших міст США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

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