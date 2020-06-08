  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом

    • Розсилка
    Переважна більшість виборців вважає, що ситуація в країні вийшла з-під контролю, а екс-віце-президента США Джо Байдена є тим, хто може це виправити - На тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом
    Переважна більшість виборців вважає, що ситуація в країні вийшла з-під контролю, а екс-віце-президента США Джо Байдена є тим, хто може це виправити

    Більшість американців визнали, що ситуація з протестами вийшла з-під контролю

    У США переважна кількість виборців, згідно з новим опитуванням, вважає, що ситуація в країні вийшла з-під контролю, а екс-віце-президента США Джо Байдена є тим, хто може це виправити. Про це пише Forbes.

    Опитування тисячі зареєстрованих виборців, проведене Wall Street Journal і NBC News, показав, що 80% виборців вважають, що країна «вийшла з-під контролю». Водночас 15% кажуть, що все «під контролем».

    Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 7 балів, де у першого 49%, а у другого – 42%. Демократи контролюють Конгрес із розривом в 11 пунктів: 51% проти 40%.

    Байдена вважають більш компетентним й ефективним, а також схильним до змін і до «подолання тупикової ситуації у Вашингтоні та досягнення мети».

    Байден випереджає Трампа зі значним відривом і в таких питаннях, як розв’язання проблем афроамериканців, латиноамериканців, питань охорони здоров’я та об’єднання країни. У цих питаннях Байден лідирує з відривом у два до одного.

    Опитування проводилося американськими виданнями на тлі пандемії і масових протестів через вбивства 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

    Нагадаємо, масові протести почалися в Міннеаполісі і ряді інших міст США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

    За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

    Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

    Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

    Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

    Читайте також:
    Прийшов час для нового керівництва. Республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах
    США Дональд Трамп протест надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ