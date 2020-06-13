У Чехії закрили справу про «отруту з Росії» для празьких політиків



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Після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах

Чеські правоохоронці заявляють, що життю місцевих політиків наразі нема загрози

Контррозвідка Чехії закрила справу, що стосувалася загроз для чеських політиків з боку Росії. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Службу безпеки і інформації Чехії.

У Службі безпеки пояснили, що на їхню адресу надійшов анонімний електронний лист, де йшлося про те, що російський дипломат привіз до Праги отруту рицин. Потім стався витік цієї інформації в чеські ЗМІ.

«Витік інформації про можливу загрозу муніципальним політикам в ЗМІ докорінно ускладнив роботу Служби безпеки і інформації та поліції і зробив практично неможливим розслідування всієї справи. Навіть у цій дуже складній ситуації співробітники служби продовжували свою роботу і в кінцевому підсумку отримали ясну і незаперечну інформацію про передісторію всієї справи, яка була представлена уповноваженим адресатам» - йдеться у повідомленні.

Чеські правоохоронці повідомили, що інформація в електронному листі виявилися неправдивою, однак вона потребувала перевірки, оскільки вбивства є в арсеналі російських спецслужб.

Росія назвала цю інформацію неправдивою. Попри це влада Чехії еру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі.

«Однак ще до цього рішення російській стороні була надана досить справедлива можливість для обох народів покинути Чехію мирним шляхом, без зайвого розголосу. Росіяни цим не скористалися і навіть не намагалися заспокоїти ситуацію, зовсім навпаки. Таким чином, обидві особи були визнані персоною нон грата і покинули Чеську Республіку 7 червня» - пояснили в контррозвідці.

Як зазначається, на підставі всієї інформації прем'єр-міністр і міністр закордонних справ прийняли рішення вислати двох співробітників російського посольства в Празі.

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин.

Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі.