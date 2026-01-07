Головна Країна Події в Україні
Керівник ВКДКА: Адвокатура вже виконала частину урядової дорожньої карти щодо дисциплінарної практики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) Андрій Місяць

«Ми не чекаємо вказівок «зверху», а вдосконалюємо процедури в робочому порядку»

Вимоги урядової «Дорожньої карти» щодо забезпечення прозорості та передбачуваності дисциплінарної практики не потребують докорінної ломки законодавства, оскільки значна їх частина вже реалізована через акти органів адвокатського самоврядування. Про це під час засідання Робочої групи з виконання Дорожньої карти заявив виконувач обов'язків голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) Андрій Місяць, повідомляє офіційний сайт комісії.

За словами очільника ВКДКА, система дисциплінарної відповідальності адвокатів працює стабільно та еволюціонує відповідно до європейських стандартів. Зокрема, органи самоврядування самостійно напрацювали механізми узагальнення практики, що забезпечує єдність підходів при розгляді скарг.

«Ми не чекаємо вказівок «зверху», а вдосконалюємо процедури в робочому порядку. Частину завдань Дорожньої карти, особливо в аспекті уніфікації дисциплінарної практики та захисту прав учасників проваджень, вже виконано рішеннями адвокатського самоврядування», – наголосив Андрій Місяць.

Керівник ВКДКА підкреслив, що існуюча модель дисциплінарної відповідальності гарантує баланс між незалежністю адвоката та невідворотністю покарання за порушення етики. Будь-які зміни в цій сфері мають бути обережними, щоб не перетворити дисциплінарні комісії на інструмент тиску на незручних захисників.

Андрій Місяць також звернув увагу на те, що ВКДКА постійно аналізує рішення регіональних комісій (КДКА), виявляє системні проблеми та оперативно реагує на них своїми узагальненнями та роз'ясненнями, що є більш гнучким та швидким інструментом, ніж внесення змін до законів.

Як відомо, 2 січня відбулося перше засідання Робочої групи з імплементації Дорожньої карти з питань верховенства права. Одним із завдань, визначених урядовим документом, є вдосконалення дисциплінарних процедур в адвокатурі. Позиція професійної спільноти полягає в тому, що такі зміни мають базуватися на кращих практиках самоврядування, а не на зовнішньому адмініструванні.

