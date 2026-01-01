Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту
Сілезька метрополія готується стати більшою за Варшаву та Лондон
фото із відкритих джерел

У Сілезькому воєводстві Польщі може з'явитися мегаполіс із населенням понад 2 млн осіб

Польща готується до масштабної адміністративної та урбаністичної трансформації. У Сілезькому воєводстві планують створити єдине місто-мегаполіс, яке за площею та кількістю населення значно випередить нинішню столицю – Варшаву. Нове утворення об'єднає міста та гміни Верхньосілезько-Заглемської метрополії (GZM). Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Якщо амбітний план науковців та місцевої влади буде реалізовано, Польща отримає один із найбільших мегаполісів у Європі. Концепція, розроблена вченими Сілезького університету в Катовіце, вражає своїми цифрами. Площа становитиме близько 2500 кв. км (це більше, ніж площа Лондона). Населення – понад 2,1 млн мешканців. Склад – 41 місто та муніципалітет, які вже зараз тісно пов’язані інфраструктурою.

Ініціатори проєкту, серед яких мер Катовіце Марцін Крупа та голова GZM Казімеж Карольчак, вбачають у об'єднанні значні переваги. Зокрема йдеться про залучення інвестицій. Єдиний мегаполіс стане набагато привабливішим для великих міжнародних корпорацій. Централізоване управління транспортом, екологічними проєктами та спільний бюджет дозволять швидше розв'язувати проблеми регіону.

З іншого боку це означає і нові робочі місця – масштабний ринок праці без внутрішніх кордонів між містами. «Єдине місто як завершальний етап інтеграції – це моя мрія», – зізнався мер Катовіце Марцін Крупа.

Важливо, що створення мегаполіса не означає повної ліквідації існуючих міст. Гміни та міста збережуть своїх мерів та місцеве самоврядування для вирішення локальних питань. Проте з'явиться головний муніципалітет метрополії, який координуватиме стратегічні завдання надмісцевого рівня.

Назву для майбутнього гіганта поки не обрано – це право планують надати самим мешканцям. Найближчим часом стартує інформаційна кампания, після якої відбудеться загальнорегіональний референдум. Саме голоси людей визначать, чи з'явиться на карті Європи новий потужний гравць.

Нагадаємо, Польща готується до реалізації одного з найамбітніших інфраструктурних проєктів у своїй історії. Новий мега-аеропорт, що отримав офіційну назву Port Polska, має стати головними «воротами в Європу» та змінити розстановку сил на ринку авіаперевезень.

Читайте також:

Теги: Польща референдум ринок самоврядування місто населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща відмовила одностатевій парі у реєстрації шлюбу
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
25 листопада, 2025, 16:40
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
Росія знову атакує Одесу та Миколаїв
13 грудня, 2025, 06:26
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
13 грудня, 2025, 03:29
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
26 листопада, 2025, 15:16
Критичний смог дошкуляє Ірану
Названо найзабрудненіше місто
27 листопада, 2025, 17:16
За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу
Через щільний туман до Покровська просочується все більше росіян
29 листопада, 2025, 18:47
Іспанська столиця серйозно ставиться до вечірок, і Новий рік не виняток
Мандрівниця назвала найкраще місто в Європі для зустрічі Нового року
13 грудня, 2025, 19:58
Олександр Бутягін в окупованій Керчі
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
11 грудня, 2025, 12:20
Зеленський анонсував візит до Польщі
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
14 грудня, 2025, 13:58

Соціум

У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту
У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту
Трагедія на курорті у Швейцарії: кількість загиблих зросла до 40
Трагедія на курорті у Швейцарії: кількість загиблих зросла до 40
Розвідка: РФ інтегрує підготовку з БпЛА у систему фізичного виховання
Розвідка: РФ інтегрує підготовку з БпЛА у систему фізичного виховання
ЦПД: Кремль залучає іноземців до пропаганди серед дітей на ТОТ
ЦПД: Кремль залучає іноземців до пропаганди серед дітей на ТОТ
У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн
У Грузії знайдено партію героїну на понад $18 млн

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua