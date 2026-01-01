У Польщі може з'явитись нове «супермісто»: подробиці проєкту

У Сілезькому воєводстві Польщі може з'явитися мегаполіс із населенням понад 2 млн осіб

Польща готується до масштабної адміністративної та урбаністичної трансформації. У Сілезькому воєводстві планують створити єдине місто-мегаполіс, яке за площею та кількістю населення значно випередить нинішню столицю – Варшаву. Нове утворення об'єднає міста та гміни Верхньосілезько-Заглемської метрополії (GZM). Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Якщо амбітний план науковців та місцевої влади буде реалізовано, Польща отримає один із найбільших мегаполісів у Європі. Концепція, розроблена вченими Сілезького університету в Катовіце, вражає своїми цифрами. Площа становитиме близько 2500 кв. км (це більше, ніж площа Лондона). Населення – понад 2,1 млн мешканців. Склад – 41 місто та муніципалітет, які вже зараз тісно пов’язані інфраструктурою.

Ініціатори проєкту, серед яких мер Катовіце Марцін Крупа та голова GZM Казімеж Карольчак, вбачають у об'єднанні значні переваги. Зокрема йдеться про залучення інвестицій. Єдиний мегаполіс стане набагато привабливішим для великих міжнародних корпорацій. Централізоване управління транспортом, екологічними проєктами та спільний бюджет дозволять швидше розв'язувати проблеми регіону.

З іншого боку це означає і нові робочі місця – масштабний ринок праці без внутрішніх кордонів між містами. «Єдине місто як завершальний етап інтеграції – це моя мрія», – зізнався мер Катовіце Марцін Крупа.



Важливо, що створення мегаполіса не означає повної ліквідації існуючих міст. Гміни та міста збережуть своїх мерів та місцеве самоврядування для вирішення локальних питань. Проте з'явиться головний муніципалітет метрополії, який координуватиме стратегічні завдання надмісцевого рівня.

Назву для майбутнього гіганта поки не обрано – це право планують надати самим мешканцям. Найближчим часом стартує інформаційна кампания, після якої відбудеться загальнорегіональний референдум. Саме голоси людей визначать, чи з'явиться на карті Європи новий потужний гравць.

