Пошкоджено десятки будинків, відсутнє опалення: з’явилися нові деталі обстрілу Запоріжжя

Через ворожий обстріл відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках

Унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами чиновника, через ворожий обстріл відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста. Комунальники розпочали роботи з ліквідації наслідків. Тим часом фахівці районних адміністрацій документують наслідки чергового російського злочину.

Наслідки ворожої атаки по місту фото: Іван Федоров

Росіяни пошкодили понад два десятки будівель у місті фото: Іван Федоров

Нагадаємо, у Запоріжжі через російську атаку постраждали шестеро людей. Окупанти завдали 12 ворожих ударів по місту.

За даними надзвичайників, у дев’ятиповерховому будинку загорілися квартири на сьомому та восьмому поверхах. В іншій багатоповерхівці пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого займання.

Пожежа також виникла в одному з торговельних центрів на площі близько 60 кв. м. Окрім того, пошкоджено приватний будинок і дах ще одного ТЦ.

До слова, 25 лютого у Запорізькому районі внаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення. 24 лютого війська РФ завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Місцева влада отримала 218 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.