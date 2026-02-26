Головна Країна Події в Україні
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними моніторингових каналів, ключовими цілями ворога стали енергообʼєкти

У ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основний напрямок удару – Харків, Харківська область, Миколаївська область, Вінниця та передмістя, Запоріжжя, Київ та передмістя, Київська область, Кривий Ріг, прифронтові території Донеччини та Полтава. За даними моніторингового каналу, цілями росіян стали підстанції, аеродром, ТЕЦ, ТЕС, об'єкт військово-промислового комплексу.

Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. Ворог застосував дрони та балістичні ракети.

Як повідомлялося, Харків зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.

енергетика обстріл

