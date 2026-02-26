Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 704 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 360 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 26 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 26 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб
  • танків – 11 704 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.
  • артилерійських систем – 37 614 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 659 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1464-й день повномасштабної війни в Україні.

