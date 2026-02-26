Втрати ворога станом на 26 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 360 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 26 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 26 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб
- танків – 11 704 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.
- артилерійських систем – 37 614 (+25) од.
- РСЗВ – 1 659 (+4) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1464-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0