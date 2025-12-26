Головна Країна Кримінал
Ексголова Державної судової адміністрації сів до в'язниці

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ексголова Державної судової адміністрації сів до в'язниці
Сальніков приступив до відбування покарання за хабар
фото: Державна судова адміністрація України

Сальніков засуджений за хабар у $5000 за вплив на рішення суддів Верховного суду

Колишній голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков почав відбувати покарання. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в пятницю, 26 грудня.

«Колишній голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков почав відбувати покарання, призначене вироком ВАКС від 06.08.2025, залишеним без змін ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 02.12.2025», – йдеться у повідомленні.

17 грудня засудженого для виконання вироку помістили до Київського слідчого ізолятора.

«Сальніков запам'ятався тим, що просив 5000 доларів за вирішення питання у Верховному суді, і цим «демпінгом» здивував навіть тих осіб, для яких вирішував питання», – заявив прокурор у справі Олег Макар.

Нагадаємо, 2 грудня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційних скарг у справі колишнього керівника Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова. Його визнано винуватим у зловживанні впливом. 
 
До слова, 6 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винним колишнього керівника Державної судової адміністрації України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Обвинуваченому призначено три роки позбавлення волі. Зокрема, заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Теги: хабар прокурор самоврядування тюрьма Верховный суд

