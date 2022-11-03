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Постачання боєприпасів Північної Кореї до РФ: США викрили злочинну схему

Юрій Лящук
glavcom.ua
Постачання боєприпасів Північної Кореї до РФ: США викрили злочинну схему
США застосують санкції до Північної Кореї
фото з відкритих джерел

США вимагає від усіх країн, які мають можливість вплинути на дії Пхеньяну

Влада Північної Кореї направляє Росії боєприпаси через Близький Схід та африканські держави. Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Влада США планує використати всі свої можливості для того, щоб перешкодити передачі озброєнь від Північної Кореї до Росії.

«Як ми використовуємо всі можливості і використовуватимемо всі можливості для протидії іранським постачанням зброї до Росії, так само ми робитимемо те саме щодо постачання зброї з КНДР до Росії. Є наявні санкційні механізми, ми подивимося на додаткові інструменти та повноваження, які б могли бути залучені», – заявив Прайс.

Він також додав, що США вимагає від усіх країн, які мають можливість вплинути на дії Пхеньяну, вплинути на КНДР.

Нагадаємо, представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити. КНДР заявляла, що «чутки» про допомогу РФ мають на меті «заплямувати її імідж». Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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Теги: росія зброя Північна Корея Зброя Росії

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