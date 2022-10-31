Бойові комарі. Представниця США в ООН публічно потролила Росію (відео) 

«Кажани й птахи не дотримуються суверенних кордонів, як і Росія»

Світова спідбнота жатрує із маячні країни-терористки РФ про українських бойових комарів і птахів. Представники різних країн відверто тролять росіян через їхні байки. Так, нещодавно РФ за маячню про комарів, кажанів та птахів жорстко потролила представниця США в ООН, пані-посол Лінда Томас-Грінфілд.

«Росія попереджає, що біологічні патогени будуть розносити кажани, птахи і комарі. Росії відомо, що в багатьох лабораторіях вивчають мігруючі види, для того, щоб вивчати патогени – це звичайна практика. Тільки ось кажани та птахи не дотримуються суверенних кордонів, так само як і Росія», – сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, днями російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.

Після цього речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк висміяла звинувачення окупаційної влади анексованого Росією Севастополя щодо причетності безпілотників ЗСУ до нібито атаки на кораблі флоту країни-агресорки. Вона припустила, що це були «бойові комарі».