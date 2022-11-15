Головне за ніч: ЗСУ звільняють лівобережжя Херсонщини та старт саміту G20

Збройні сили України звільняють окуповані землі Херсонщини вже на лівому березі Дніпра

«Главком» зібрав головні новини ночі 15 листопада. Олексій Арестович заявив про деокупацію міста Олешки на Херсонщині, також на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн «Великої двадцятки».

Звільнення лівобережжя Херсонщини

Збройні сили України деокупували місто Олешки, яке знаходиться на лівобережжі Херсонщини. Таку заяву зробив радник Офісу президента Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

«Це перший населений пункт на Лівому березі. Жодної оперативної паузи, ніхто їм там не дає відпочивати. Серіал Чорнобаївка закрився, відкрився серіал Чаплинка», – сказав Арестович.

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Відзначимо, що офіційного підтвердження щодо звільнення міста Олешок від Генштабу поки не було.

На Балі розпочався саміт G20

Війна в Україні стала основною темою саміту. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту G20 в Індонезії закликав припинити руйнівну війну, розв’язану Росією, та «врятувати тисячі життів».

«Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена», – сказав він.

Також Зеленський у виступі G20 пропонує обмін полоненими з Росією «всіх на всіх».

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Президент Індонезії закликав лідерів найбагатших країн світу об’єднатися в економічних питаннях, а також закликав міжнародну спільноту припинити війну, вірогідно маючи на увазі російське вторгнення в Україну.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв розширити підтримку України.

Як резолюція про репарації Україні діятиме на практиці

У Міністерстві юстиції пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії. Про це йдеться в дописі заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої у Facebook.

За її словами, держави, де є арештовані росактиви, уже можуть працювати над відповідним компенсаційним механізмом.

«Країни, в яких знаходяться заарештовані активи РФ, мають тепер юридично обґрунтоване рішення та зможуть перейти від дискусій до дій щодо старту роботи міжнародного компенсаційного механізму. Україна запропонує їм скласти міжнародний Договір по притягненню РФ до відповідальності та відшкодування завданих агресією РФ збитків», – пояснила Мудра.

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Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила 14 листопада резолюцію про відшкодування Росією збитків, завданих Україні. Рішення підтримали 94 країни.

Фінляндія може почати підготовку українських військових на власній території

Сили оборони Фінляндії можуть почати підготовку українських військовослужбовців і на території країни. Такого сценарію не відкидає міністр оборони Антті Кайкконен.

Такий хід подій не заперечують, зазначив Кайкконен, але «питання залишається відкритим».

За його словами, коли ймовірна роль Фінляндії у місії ЄС щодо навчання українських військових стане детальнішою, у міноборони країни ухвалять рішення, «як і де проводити навчання найдоцільніше».

Кайкконен підкреслив, що сили оборони Фінляндії розглядають різні варіанти участі у тренувальній місії ЄС.

Наразі 20 фінських військових інструкторів уже беруть участь у програмі навчання українських солдатів у Великій Британії.

Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт

Російська армія воює з цивільним населенням та критичною інфраструктурою України. Цього разу окупанти практично знищили енергооб'єкт, який забезпечував світлом значні частини двох областей. Завдяки цьому об'єктові живилися правобережжя Херсонської області і значна частина Миколаївської області. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, цей енергооб'єкт практично знищений. Настільки, що можна вважати, що він більше не існує. Росіяни підірвали два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, а що підірвати не вдалося – розтрощили.

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Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати, – заявив Кудрицький.

Також голова «Укренерго» в інтерв’ю радіо ВВС повідомив, що зруйнована як система передачі, так і система розподілу. «На жаль, ми зіткнулися з чи не найбільшим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі в історії. Тому, попри те, що ми досягли певного успіху у відновленні електромереж, нам все ще потрібно запроваджувати планові відключення електроенергії по всій країні, щоб підтримувати стабільність», – заявив він.

Окупанти депортують українських дітей

Російська влада під час окупації депортувала 11 тис. дітей. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Під головуванням генсека ООН Антоніу Гутерріша та керівника Офісу Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей.

«Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до Росії і повернути додому всіх, кого було вивезено. Як мінімум, це майже 11 тис. дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це тільки ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше», – сказав президент.