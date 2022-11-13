Міноборони Британії: Росія має ще вдосталь «гарматного м'яса», війна буде затяжною

Міністр оборони Британії зазначив, що недооцінювати Кремль не варто

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що звільнення Херсона від російських окупантів – важлива подія, але говорити про перемогу зарано, оскільки Росія має ще вдосталь ресурсів для продовження війни. Про це повідомляє The Guardian.

Воллес зазначив, що недооцінювати Кремль не варто.

«Історія нагадає вам, що Росія може бути жорстокою до своїх. І якщо їм знадобиться більше «гарматного м’яса», вони це й зроблять», – сказав він.

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Воллес додав, що «Україна повернула один важливий населений пункт із багатьох, які Росії вдалося захопити ще у березні», і що це «демонструє чудові можливості України».

Начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія програє війну в Україні, і програє її від самого початку, повідомляє ВВС.

Радакін радить обережно використовувати фразу про «переломний момент».

«Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом», – каже він.

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Радакін наголосив, що рішення про початок діалогу з Росією має приймати лише президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.