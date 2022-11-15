Саміт G20: прем'єр Британії пообіцяв розширити підтримку України

Дії Росії наражають на ризик усі країни цивілізованого світу

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок пообіцяв розширити підтримку Україні на саміті G20. Про це повідомляє Reuters.

Він заявив, що режим президента Росії Володимира Путіна почує хор глобальної опозиції війні.

«Дії Росії наражають на ризик усіх нас. Надаючи українському народу необхідну підтримку, ми також використовуємо широкий і глибокий досвід Великої Британії, щоб захистити себе і наших союзників», – заявив він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту G20 в Індонезії закликав припинити руйнівну війну, розв’язану Росією, та «врятувати тисячі життів».

Після початку російського повномасштабного вторгнення до України ряд членів G20 виступили із ініціативою виключити Росію із цього міжнародного альянсу та не запрошувати на саміт представників РФ. Утім, господар Індонезія виступила рішуче проти цього, закликавши до пошуку компромісу заради ухвалення спільного комюніке, яке підтримала б і Москва. Однак, Західні країни, схоже, відмовилися йти на поступки й пом’якшувати свою риторику щодо РФ.

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