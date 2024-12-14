Головою наглядової ради «Укренерго» став колишній очільник МЗС Данії

Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з 7 людей: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави

Єппе Кофод був міністром закордонних справ Данії з 2019 по 2022 роки

Наглядова рада «Укренерго» 12 грудня провела перше засідання й обрала голову та заступника. Про це повідомила пресслужба компанії.

Головою наглядової ради став незалежний представник Єппе Кофод. Він був міністром закордонних справ Данії з 2019 по 2022 роки.

А його заступником став представник держави Анатолій Гулей – фахівець у банківській справі та колишній голова правління «Ощадбанку» (2007-2010 роки).

Наглядова рада створила комітети з питань аудиту, призначень і визначення винагороди, інвестицій і стратегії та визначилася з їхніми керівниками.

Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з 7 людей: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив новий склад Наглядової ради НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, до 9 грудня в Наглядову раду НЕК «Укренерго» планувалося призначити не тільки чотирьох нових незалежних членів, але й трьох представників держави, що означатиме повне оновлення складу наглядової ради, яка налічує сім осіб.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії «Укренерго». Про це стало відомо із розпорядження № 1168-р.