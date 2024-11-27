У Нацгвардії збільшили термін загальної військової підготовки

Програма охоплює всі напрямки, зокрема, патріотичне виховання, БпЛА, РЕБ та кіберзахист

Термін загальної військової підготовки в Національній гвардії збільшено до 2 місяців, програма охоплює всі напрямки. Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

«Базова загальновійськова підготовка є загально затвердженою Збройними силами, і в нас вона на 95% збігається із загальною базовою підготовкою Збройних сил. Ми її зробили помодульно, по напрямках, і збільшили до 2 місяців. Із 7 жовтня в нас БЗВП проходять два місяці», – сказав Півненко.

За його словами, програма охоплює «всі напрямки», зокрема, патріотичне виховання, БпЛА, РЕБ та кіберзахист.

Півненко зазначив, що з наступного року в Національній академії НГУ планують створити напрямок підготовки офіцерів з фокусом на безпілотні системи.

Раніше повідомлялося, що строки базової військової підготовки мобілізованих планують збільшити у півтори рази. Пілотний проект вже запущено у чотирьох навчальних центрах ЗСУ. Пілотний проєкт зі збільшенням строків підготовки зараз реалізується у чотирьох ключових навчальних центрах ЗСУ. За новою програмою тренуються близько 500 військовослужбовців.

Також Герой України назвав головну проблему в підготовці мобілізованих.

Нагадаємо, військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося. Про це розповів командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим. Водночас він припускає, що частина людей, мобілізованих під час літньої кампанії, може ще перебувати у навчальних центрах.

До слова, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.