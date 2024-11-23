Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це «РБК-Україна» розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

«Ми працюємо по блокаді вже більше трьох тижнів, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому», – зазначили у відомстві.

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським і звертався щодо цього питання до Єврокомісії.

«Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу», – пояснили у Мінагро.

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».

Нагадаємо, ще 8 жовтня польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

До слова, на початку листопада на українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили роботу пункти пропуску.

Раніше на одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням.