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Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною
Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів
фото: RMF24

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі. Про це «РБК-Україна» розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

«Ми працюємо по блокаді вже більше трьох тижнів, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому», – зазначили у відомстві.

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським і звертався щодо цього питання до Єврокомісії.

«Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу», – пояснили у Мінагро.

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокування пункту пропуску «Медика – Шегині».

Нагадаємо, ще 8 жовтня польські фермери анонсували акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

До слова, на початку листопада на українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили роботу пункти пропуску. 

Раніше на одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням.

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Теги: Україна кордон черга Віталій Коваль Місяць блокування

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